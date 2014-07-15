Der Einsatz von Onlinemarketing Technologie ist zwingend notwendig, um Wettbewerbsfähig zu bleiben und effizient zu arbeiten. Ebenso schreitet der Einsatz von KI immer weiter voran und kann clever integriert werden.
Gerade wenn Sie neu starten, ist es sehr komplex alle Möglichkeiten zu überblicken und es ist wichtig zu entscheiden, mit welchem Online Marketing Kanal Sie in welcher Reihenfolge starten. Ihr Budget ist knapp? Dann sollten Sie dieses effizient einsetzen.
Nichts geht schneller, als mit Google Ads Anzeigen in die Suchergebnisse ein zu buchen. Genauso so schnell wird hierbei aber auch Budget "verbrannt". Dieser Online Marketing Kanal will genauestens geplant, umgesetzt und permanent kontrolliert werden.
Google ändert ca. 600 -800 mal pro Jahr etwas am Algorithmus. Heute noch auf Position 1 und morgen schon im Nirwana oder gar abgestraft. Bleiben Sie also Up to Date!
Wer rastet, rostet. Infos zu Konferenzen, Messen, Tagungen. Berichte über eigene Konferenz Besuche. Gutscheincodes für Onlinemarketing Besucher.
News, Tipps und Tricks zur Messung, Steuerung, Attribution im Online Business. Messen und analysieren was nötig ist, Dashboard und automatische Reports erstellen. Denn wer die Zahlen hat, der hat die Macht.
Speaker bei: SMX, SEOKomm, SEOCampixx, Google Analytics Summit, Bayreuther Ökonomie Kongress
Google Adwords, Google Shopping, Google mobile Marketing, Google Analytics
Dozent an: FH Coburg, Berufsschule Lichtenfels, IHK Bayreuth, IHK Coburg, Uni Bamberg
Google 360 Suite im Versandhandel, Besseres Shop SEO, Top 5 SEO Fehler, Technisches SEO, Traffic jenseits von Google
Warum Online Marketing so wichtig ist
In der heutigen Welt ist Online Marketing unverzichtbar für Unternehmen jeder Größe. Das Internet bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Kunden zu erreichen und zu gewinnen. Online Marketing ist dabei deutlich effizienter und kostengünstiger als traditionelle Marketingmethoden.
Dieser abschließende Blogbeitrag fasst die zentralen Erkenntnisse der inkrementellen Steuerung zusammen und dient als strategischer Leitfaden für Marketing-Führungskräfte, die ihr Budget zukunftssicher und effizient gestalten wollen.
Liebe Marketing-Führungskräfte,
Der Wettbewerbsvorteil liegt heute nicht mehr im reinen Sammeln von Kundendaten, sondern in der Fähigkeit, den kausalen Wert dieser Daten zu bestimmen. Die traditionelle ROAS-Steuerung führt Sie in die Irre, da sie Umsatz belohnt, der ohnehin entstanden wäre (Basisumsatz).
Die neue strategische Mess-Suite – iROAS als Kennzahl, gestützt durch Incrementality Tests und Marketing Mix Modeling (MMM) – ist der einzige Weg, um:
Der Übergang zur inkrementellen Steuerung ist eine der wichtigsten Weichenstellungen für nachhaltigen Unternehmenserfolg.
Der klassische Return on Advertising Spend (ROAS) ist eine Korrelations-Kennzahl. Er misst, ob eine Werbeanzeige einer Conversion vorausging. Aufgrund der weit verbreiteten Last-Click-Attribution überschätzt er systematisch Kanäle, die am Ende der Customer Journey stehen (z.B. Branded Search).
Achtung! Ein hoher attributierter ROAS (> 10:1) ist oft ein Alarmzeichen für eine hohe Kannibalisierung des Basisumsatzes, nicht für hocheffizientes Marketing.
Der inkrementelle Return on Ad Spend (iROAS) hingegen ist eine Kausalitäts-Kennzahl. Er berechnet den Umsatz, der ohne die spezifische Marketingmaßnahme nicht entstanden wäre.
$$\text{iROAS} = \frac{\text{Inkrementeller Zusatzumsatz}}{\text{Werbekosten}}$$
Ein iROAS von 4:1 bedeutet: Für jeden Euro, den wir investieren, wächst unser Unternehmen um vier zusätzliche Euro. Dies ist die einzige Kennzahl, die eine wachstumsorientierte Budgetallokation ermöglicht.
Um den iROAS zuverlässig zu messen, müssen Marketing-Führungskräfte ein dreistufiges Mess-Tool-Kit etablieren, das auf unterschiedliche Zeithorizonte und Granularitäten ausgerichtet ist.
Für strategische Entscheidungen über die kanalübergreifende Budgetallokation sind Geo-Split-Tests unverzichtbar. Sie bieten den robustesten kausalen Beweis:
|Anforderung
|Kurzbeschreibung
|Matching
|Statistisch ähnliche geografische Regionen (Test vs. Kontrolle) identifizieren, basierend auf historischer Umsatzkorrelation ($\mathbf{r > 0.9}$).
|Intervention
|In der Testregion wird das Budget des zu prüfenden Kanals (z.B. Display) erhöht oder neu eingeführt, während in der Kontrollregion die Medienspendings unverändert bleiben.
|Dauer & Signifikanz
|Mindestens 3 bis 6 Wochen Laufzeit, um saisonale Muster und den gesamten Conversion-Zyklus abzudecken. Statistische Signifikanz (z.B. 95 %) ist Pflicht.
|Ergebnis
|Der inkrementelle Lift – die prozentuale Steigerung des Umsatzes in der Testregion über die erwartete Baseline (Kontrollregion) hinaus.
Diese Erkenntnisse bilden das unerschütterliche Fundament für Ihre strategischen Budget-Entscheidungen der kommenden Quartale.
Der iROAS-Ansatz zwingt Sie, Budgets nicht dem Kanal mit dem höchsten ausgewiesenen Erfolg zuzuweisen, sondern dem Kanal, der den größten Zusatzertrag pro zusätzlichem Euro liefert.
Dieser marginale iROAS ist der Schlüssel zur maximalen Effizienz:
Die strategische Herausforderung ist hierbei, intern zu vermitteln, dass ein Budgetabzug bei einem Kanal mit hohem attributiertem ROAS richtig ist, weil das freigewordene Kapital in einem anderen Kanal mehr Zusatzumsatz generiert.
Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, diesen Wandel einzuleiten:
Dieser Fokus ist der logische und wichtigste Schritt: Die Umwandlung von Test-Erkenntnissen in konkrete Budgetentscheidungen. Nur so wird aus iROAS-Messung eine strategische Unternehmenssteuerung.
In den vorherigen Beiträgen haben wir die Schwächen der Last-Click-Steuerung beleuchtet und gezeigt, wie Inkrementalitätstests den inkrementellen Return on Ad Spend (iROAS) als wahre Kennzahl etablieren. Aber das Wissen um den iROAS eines Kanals allein ist nur der halbe Weg. Die eigentliche Revolution beginnt, wenn wir diese kausalen Erkenntnisse nutzen, um die Budgetverteilung zwischen den Kanälen (Search, Social, Display, etc.) fundamental neu zu denken.
Das Ziel ist die marginale Budgetallokation: Jeden zusätzlichen Euro in den Kanal zu investieren, der aktuell den höchsten inkrementellen Zusatzumsatz verspricht.
Inkrementalitätstests decken fast immer eine systematische Verzerrung in der traditionellen ROAS-Messung auf. Diese Verzerrung führt zu chronischer Über- oder Unterfinanzierung von Kanälen.
|Kennzahl
|Typische Beobachtung
|Strategische Konsequenz (iROAS-Steuerung)
|Attributierter ROAS
|Sehr hoch (z.B. 8:1 bis 15:1)
|Wird oft überfinanziert.
|iROAS (tatsächlicher Lift)
|Oft deutlich niedriger (z.B. 3:1)
|Kernproblem: Hohe Kannibalisierung des Basisumsatzes, besonders bei Brand Search und hochvolumigen Generic Keywords. Viele Klicks wären ohnehin über Direkt-Traffic oder SEO erfolgt.
|Budget-Empfehlung
|Budgets sollten so lange optimiert werden, bis der iROAS dem Ziel-iROAS entspricht – selbst wenn der attributierte ROAS dadurch sinkt.
|Kennzahl
|Typische Beobachtung
|Strategische Konsequenz (iROAS-Steuerung)
|Attributierter ROAS
|Moderat bis niedrig (z.B. 1:1 bis 3:1)
|Wird oft als „schlechte Performance“ eingestuft und unterfinanziert.
|iROAS (tatsächlicher Lift)
|Überraschend hoch (z.B. 4:1)
|Kernvorteil: Diese Kanäle generieren echte Nachfrage, die ohne die Kampagne nicht existiert hätte, auch wenn die Attribution den Conversion-Kredit später einem Search-Kanal zuschreibt. Der iROAS korrigiert die Unterbewertung.
|Budget-Empfehlung
|Budgets müssen aufgestockt werden, um das volle inkrementelle Potenzial zur Nachfragegenerierung auszuschöpfen, bis Sättigung eintritt.
Der iROAS ist nicht nur eine Kennzahl; er ist ein Kompass für zwei entscheidende strategische Budgetfragen.
Der marginale iROAS beschreibt den inkrementellen Umsatz, der durch den nächsten zusätzlichen Euro an Werbeausgaben erzielt wird. Dies ist die effizienteste Kennzahl für die Budgetallokation.
Regel der marginalen Allokation:
Investieren Sie das Budget in den Kanal, der aktuell den höchsten marginalen iROAS aufweist, bis der marginale iROAS aller Kanäle gleich ist.
Jeder Marketingkanal folgt dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Irgendwann erfordert die Generierung des nächsten inkrementellen Umsatzes exponentiell höhere Ausgaben.
Inkrementalitätstests (insbesondere über verschiedene Intensitäts-Level) identifizieren den Sättigungspunkt, an dem der iROAS beginnt, stark abzufallen.
Während Inkrementalitätstests Momentaufnahmen liefern, benötigen Sie für die kontinuierliche, ganzheitliche Budgetsteuerung über Quartale und Jahre hinweg ein höheres analytisches Werkzeug: das Marketing Mix Modeling (MMM).
MMM ist eine statistische Methode, die historische Daten (Werbeausgaben, Umsatz, externe Faktoren wie Saisonalität oder Wetter) verwendet, um den inkrementellen Beitrag jedes einzelnen Kanals zu prognostizieren und zu optimieren.
Die Umstellung auf iROAS-Steuerung erfordert die Integration der Erkenntnisse in einen neuen, datengestützten Entscheidungsprozess:
Die Ära des reinen ROAS ist vorbei. Die Steuerung nach inkrementellem Zusatzumsatz ist der Übergang von der historischen Attributions-Buchhaltung zur vorausschauenden Wachstums-Ökonomie.
Durch die konsequente Nutzung von iROAS-Erkenntnissen und deren Integration in ein holistisches System wie das Marketing Mix Modeling stellen Sie sicher, dass Ihr Marketingbudget dort eingesetzt wird, wo es den größten kausalen Mehrwert für Ihr Unternehmen schafft – und nicht nur bereits existierende Umsätze feiert.
Die Implementierung von Inkrementalitätstests ist der Sprung von der reinen Korrelationsbetrachtung zur kausalen Erfolgsmessung.
Im Online-Marketing gilt: Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Nur weil ein Kunde eine Anzeige gesehen und danach gekauft hat, bedeutet das nicht, dass die Anzeige den Kauf verursacht hat. Der Weg zur inkrementellen Steuerung führt daher über das wissenschaftliche Experiment: den Inkrementalitätstest.
Ein Inkrementalitätstest isoliert den Effekt einer Marketingmaßnahme, indem er eine Testgruppe (die die Maßnahme sieht) mit einer Kontrollgruppe (die sie nicht sieht) vergleicht. Der daraus resultierende Mehrwert im Umsatz oder der Conversion Rate ist der inkrementelle Lift – der klare Beweis für zusätzlichen Geschäftserfolg.
Das Test-Design bestimmt, wie Sie die Kontrollgruppe definieren. Die zwei gängigsten Methoden sind:
Diese Tests werden direkt auf Werbeplattformen wie Meta, Google oder TikTok durchgeführt.
Der Geo-Split-Test löst das Problem des kanalübergreifenden Messens und ist das Mittel der Wahl für strategische Entscheidungen über ganze Kanäle oder Budgets.
Unabhängig vom Design erfordert jeder Inkrementalitätstest ein sauberes Vorgehen.
Ein Test ohne klare Hypothese ist nutzlos. Die Hypothese ist eine Vorhersage über den zu erwartenden kausalen Effekt.
Beispiel-Hypothese:
„Die Investition von zusätzlichen 10.000 € in unseren YouTube-Kanal in der Testregion führt zu einem inkrementellen Umsatz-Lift von mindestens 5 % im Vergleich zur Kontrollregion in einem Zeitraum von vier Wochen.“
Während User-Level-Tests die beste Lösung für schnelle, taktische Optimierungen (Creative A vs. B) sind, werden für strategische Budget-Entscheidungen meist Geo-Split-Tests genutzt. Sie sind die einzige Methode, die den inkrementellen Beitrag eines gesamten Kanals oder einer Budgeterhöhung kanalübergreifend valide nachweisen kann.
Die größte Herausforderung ist die statistische Signifikanz. Ein Test muss lange genug laufen und genügend Daten sammeln, um Zufallseffekte auszuschließen.
Der Geo-Split-Test ist komplexer, liefert aber die strategisch wertvollsten Erkenntnisse.
Die Regionen müssen so ähnlich wie möglich sein, um saubere Vergleiche zu ermöglichen. Dies ist der kritischste Schritt.
Der Test läuft in der Regel über 4 bis 6 Wochen, nachdem die Baseline gemessen wurde.
|Gruppe
|Aktion während der Testphase
|Zweck
|Testgruppe (A)
|Volles Budget, ggf. erhöhtes Investment des zu testenden Kanals (z.B. +30 % Budget für Programmatic).
|Messen des Zusatzumsatzes durch die Maßnahme.
|Kontrollgruppe (B)
|Unverändertes oder auf null reduziertes Investment im zu testenden Kanal.
|Bildet den Basisumsatz (was wäre ohne die Maßnahme passiert).
Wichtig: Alle anderen Marketingaktivitäten (Preise, Saisonalität, E-Mail-Marketing) müssen in beiden Regionen gleich bleiben, um die Variable zu isolieren.
Nach Ende der Testphase wird der kausale Lift berechnet. Hierbei vergleicht man nicht nur die absoluten Umsätze, sondern die Abweichung von der erwarteten Performance (Baseline).
$$\text{Inkrementeller Lift} = (\% \text{Wachstum Testregion}) – (\% \text{Wachstum Kontrollregion})$$
Beispielrechnung:
$\text{Inkrementeller Lift} = 7\% – 2\% = 5\%$
Da die statistische Auswertung komplex ist, empfiehlt sich die Nutzung spezialisierter Lösungen:
Inkrementalitätstests sind kein einmaliges Projekt, sondern der Beginn einer datengetriebenen Testkultur. Sie ermöglichen es Ihnen, von der reinen Schätzung der Performance zur gesicherten Kausalität überzugehen. Der Aufwand ist höher, aber die Belohnung ist eine signifikant effizientere und strategisch fundiertere Budgetallokation.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem wichtigen Schritt! Die Abkehr von einer reinen ROAS-Steuerung hin zur Messung des inkrementellen Zusatzumsatzes ist der Schlüssel zu einer wirklich effizienten Budgetallokation im Online-Marketing.
Die ROAS-Steuerung (Return on Advertising Spend) war lange Zeit der Dreh- und Angelpunkt im Performance Marketing. Einfach in der Berechnung und klar in der Aussage („Für 1€ Investment erhalte ich X € Umsatz“), lieferte sie die Basis für die Budgetallokation. Doch die moderne, komplexe Customer Journey, datenschutzrechtliche Einschränkungen und der Wunsch nach echtem, zusätzlichem Wachstum stellen diese traditionelle Methode zunehmend in Frage.
Das größte Problem: Die strikte ROAS-Optimierung neigt dazu, Budgets in Kanäle und Kampagnen zu lenken, die zwar eine hohe Performance ausweisen, aber möglicherweise nur Umsatz abschöpfen, der ohnehin zustande gekommen wäre (sogenannter Basisumsatz). Die Folge: Hohe ROAS-Werte bei gleichzeitig stagnierendem oder nur mäßigem Gesamtwachstum.
In vielen Set-ups basiert der gemessene ROAS auf einer simplen Last-Click-Attribution. Das bedeutet, der gesamte Umsatz wird dem letzten Berührungspunkt vor der Conversion zugeschrieben.
Die wichtigste Erkenntnis der fortgeschrittenen Marketingsteuerung ist die Unterscheidung zwischen korreliertem und kausalem Umsatz.
📝 Wichtiger Unterschied:
ROAS misst die Korrelation (Umsatz, der nach einer Ad-Interaktion stattfand).
Inkrementalität misst die Kausalität (Umsatz, der nur wegen der Ad-Interaktion stattfand).
Wenn eine Kampagne einen hohen ROAS von 10:1 erzielt, diese aber fast ausschließlich Kunden anspricht, die ohnehin gekauft hätten, ist der zusätzliche (inkrementelle) Umsatz dieser Kampagne fast null. Das Budget wird somit ineffizient eingesetzt, um eine Kaufhandlung zu belohnen, die auch ohne Werbung stattgefunden hätte.
Die Lösung liegt in der inkrementellen Steuerung. Sie beantwortet die zentrale Frage: „Wie viel Umsatz haben wir mehr gemacht, als wir es ohne diese spezifische Marketingmaßnahme getan hätten?“
Inkrementeller Zusatzumsatz (Incremental Sales) ist der Netto-Mehrumsatz, der direkt und kausal auf eine bestimmte Marketingaktivität (Kanal, Kampagne, Creative) zurückzuführen ist. Es ist der Umsatz, der über den organischen Umsatz bzw. den Basisumsatz hinausgeht.
Der iROAS ersetzt den klassischen ROAS. Er berechnet sich aus dem Verhältnis des inkrementellen Zusatzumsatzes zu den Werbekosten und ist die wahre Kennzahl für die Effizienz Ihrer Ausgaben:
$$\text{iROAS} = \frac{\text{Inkrementeller Zusatzumsatz}}{\text{Werbekosten}}$$
Ein iROAS von 4 bedeutet, dass für jeden investierten Euro vier Euro zusätzlicher Umsatz generiert wurden, der das Unternehmen wachsen lässt. Ein hoher klassischer ROAS bei niedrigem iROAS ist ein klares Zeichen für ineffiziente Ausgaben.
Um den inkrementellen Zusatzumsatz zuverlässig messen und steuern zu können, sind zwei komplementäre Methoden unverzichtbar geworden:
Moderne algorithmische Attributionsmodelle oder Data-Driven Attribution (DDA) sind die Weiterentwicklung des Last-Click-Ansatzes. Sie nutzen Machine Learning, um jedem Touchpoint den wahrscheinlichen inkrementellen Beitrag zur Conversion zuzuordnen.
Die Attribution liefert eine kontinuierliche Schätzung der inkrementellen Wirkung und ist essenziell für die tägliche, automatisierte Gebotssteuerung und Budgetverteilung innerhalb der Werbeplattformen.
Inkrementalitätstests (Lift-Tests) sind der Goldstandard, um die Kausalität zweifelsfrei nachzuweisen. Sie funktionieren nach dem wissenschaftlichen Prinzip einer Kontrollgruppe:
Gängige Testmethoden sind Geo-Tests (Werbung in Region A vs. Kontroll-Region B) oder User-Level-Tests (A/B-Split auf Nutzerebene innerhalb einer Plattform). Diese Tests sind aufwändiger, liefern aber den grundlegenden Beweis dafür, ob ein Kanal oder eine Taktik überhaupt zusätzliches Wachstum generiert. Sie sind das Fundament für die strategische Budgetplanung.
Die Umstellung erfordert eine Verlagerung des Fokus und den Aufbau neuer Capabilities:
|Klassische ROAS-Steuerung
|Neue Inkrementelle Steuerung
|Ziel: Maximierung des gemessenen ROAS
|Ziel: Maximierung des inkrementellen Zusatzumsatzes (iROAS)
|Datenbasis: Last-Click-Attribution
|Datenbasis: DDA und Erkenntnisse aus Lift-Tests
|Steuerung: Kanalbudgets auf Basis des ausgewiesenen ROAS optimieren
|Steuerung: Budgets dort einsetzen, wo kausaler Lift nachgewiesen ist
|Herausforderung: Gefahr der Kannibalisierung des Basisumsatzes
|Herausforderung: Aufwändigere Messung, erfordert Test-Kultur
Die strikte Steuerung nach dem klassischen ROAS gehört ins Marketing-Museum. In einer datenschutzfreundlicheren Welt, in der die direkte Verfolgung von Conversions schwieriger wird, bieten Attribution auf Basis von Kausalität und Inkrementalitätstests die dringend benötigte Klarheit.
Indem Sie Ihre Budgets auf den inkrementellen Zusatzumsatz ausrichten, stellen Sie sicher, dass jeder eingesetzte Euro auch tatsächlich zum nachhaltigen Wachstum Ihres Unternehmens beiträgt. Der Weg ist anspruchsvoll, aber er ist der einzig richtige, um Ihr Online-Marketing wirklich profitabel und zukunftssicher zu gestalten