Ende Mai 2025 hat es nun wieder stattgefunden und wurde live aus dem Mountain View in den USA gestreamt: das für die meisten Onlinemarketer wichtigste Event des Jahres, bei welchem Google die wichtigsten Änderungen für die nächsten zwölf Monate angekündigt und teilweise sofort nach dem Event ausrollt. Ein must have wie für jeden Onlinemarketer.

Hier der Link mit Klick auf dieses Bild zu dem ausführlichen PDF Dokument. Und darunter eine Zusammenfassung aller Inhalte.

Die Zukunft der Werbeerfolgsmessung: Was sich mit GML 2025 ändert

Die GML 2025 Produktankündigungen bringen signifikante Neuerungen mit sich, die die Messung von Werbeerfolgen grundlegend verändern und verbessern. Im Fokus stehen dabei vor allem der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), die Optimierung der Datennutzung – insbesondere von First-Party-Daten – und eine verbesserte kanalübergreifende Analyse.

Hier sind die wichtigsten Entwicklungen, die Werbetreibende im Bereich der Erfolgsmessung erwarten können:

Verbesserungen bei der Inkrementalität (Incrementality Improvements) : Diese Neuerung zielt darauf ab, mehr Werbetreibenden das Verständnis der inkrementellen Auswirkungen von Google-Medien zu ermöglichen. Dies wird durch die Senkung der Ausgabenschwellenwerte für Tests erreicht, die Bereitstellung von Self-Service-Ergebnissen mit wichtigen Kennzahlen direkt in der Benutzeroberfläche und eine höhere Rate schlüssiger Ergebnisse dank einer neuen Methodik (Bayesian). Zukünftig ist es möglich, Experimente über alle Kampagnentypen hinweg (Demand Gen + Search + PMax) durchzuführen, um den gesamten inkrementellen Einfluss zu messen. Laut einer Umfrage hatten Einblicke aus inkrementellen Experimenten eine hohe Auswirkung auf das Umsatzwachstum bei 80 % der befragten US-Marketinganalyseexperten.

: Diese Neuerung zielt darauf ab, mehr Werbetreibenden das Verständnis der inkrementellen Auswirkungen von Google-Medien zu ermöglichen. Dies wird durch die für Tests erreicht, die Bereitstellung von mit wichtigen Kennzahlen direkt in der Benutzeroberfläche und eine dank einer neuen Methodik (Bayesian). Zukünftig ist es möglich, Experimente über alle Kampagnentypen hinweg (Demand Gen + Search + PMax) durchzuführen, um den gesamten inkrementellen Einfluss zu messen. Laut einer Umfrage hatten Einblicke aus inkrementellen Experimenten eine hohe Auswirkung auf das Umsatzwachstum bei 80 % der befragten US-Marketinganalyseexperten. Zugeordnete Markensuchen (Attributed Branded Searches) : Dies ist eine neue, immer verfügbare Kennzahl . Sie hilft Werbetreibenden zu verstehen, wie ihre YouTube-Anzeigen das organische Suchverhalten beeinflussen. Die Kennzahl misst die Anzahl der Suchanfragen nach einer Marke von Nutzern, die zuvor eine Videoanzeige des Werbetreibenden gesehen haben. Sie dient als Frühindikator für die Leistung und verbindet Markenmedien mit Suchergebnissen. Wichtig ist, dass diese Kennzahl im Gegensatz zu den gesamten Markensuchen keine Einrichtung erfordert und nur Nutzer zählt, die eine YouTube-Anzeige gesehen haben.

: Dies ist eine neue, . Sie hilft Werbetreibenden zu verstehen, wie ihre YouTube-Anzeigen das organische Suchverhalten beeinflussen. Die Kennzahl misst die Anzahl der Suchanfragen nach einer Marke von Nutzern, die zuvor eine Videoanzeige des Werbetreibenden gesehen haben. Sie dient als für die Leistung und verbindet Markenmedien mit Suchergebnissen. Wichtig ist, dass diese Kennzahl im Gegensatz zu den gesamten Markensuchen und nur Nutzer zählt, die eine YouTube-Anzeige gesehen haben. Meridian (Marketing Mix Modeling) : Googles neues Open-Source-MMM wurde entwickelt, um der Branche beim Erstellen von Best-in-Class-Modellen und beim Erzielen besserer Geschäftsergebnisse zu helfen. Zu den Verbesserungen gehören eine API für die MMM Data Platform für häufigere und einfachere Datenanfragen sowie ein dynamischer, interaktiver Szenarioplaner innerhalb von Meridian zur besseren Optimierung der Ausgaben über Kanäle hinweg.

: Googles neues Open-Source-MMM wurde entwickelt, um der Branche beim Erstellen von Best-in-Class-Modellen und beim Erzielen besserer Geschäftsergebnisse zu helfen. Zu den Verbesserungen gehören eine für häufigere und einfachere Datenanfragen sowie ein innerhalb von Meridian zur besseren Optimierung der Ausgaben über Kanäle hinweg. Kanalübergreifende Messung (Cross-Channel Measurement) : Google Analytics wird transformiert, um zur besten Plattform für die kanalübergreifende Messung zu werden. Mit verbesserter Multi-Touch Attribution , die nun auch Impressions umfasst, erhalten Werbetreibende ein vollständigeres Bild der Marketingauswirkungen über Google und andere Plattformen. Dies ermöglicht neue Kennzahlen wie View-Through Conversions (VTCs). Neue Cross-Channel Budgeting Tools unterstützen bei der Planung von Medienbudgets basierend auf Geschäftszielen und liefern Antworten zur Kampagnen- und Prognoseleistung über verschiedene Kanäle.

: Google Analytics wird transformiert, um zur besten Plattform für die kanalübergreifende Messung zu werden. Mit verbesserter , die nun auch Impressions umfasst, erhalten Werbetreibende ein vollständigeres Bild der Marketingauswirkungen über Google und andere Plattformen. Dies ermöglicht neue Kennzahlen wie View-Through Conversions (VTCs). Neue unterstützen bei der Planung von Medienbudgets basierend auf Geschäftszielen und liefern Antworten zur Kampagnen- und Prognoseleistung über verschiedene Kanäle. Datenverwaltung (Data Manager & API) : Der Data Manager hilft Werbetreibenden, die Stärke ihres Daten-Setups zu verstehen und den ROI zu steigern, indem alle First-Party-Daten genutzt werden. Er ermöglicht die Verbindung von Datenquellen wie Website, CRM, physischen Geschäften und Apps und bietet personalisierte Anleitungen zur Optimierung der Datennutzung. Die Data Manager API ist für Datenpartner, Agenturen und Werbetreibende verfügbar und ermöglicht die Nutzung von First-Party-Daten über Google Ads Produkte hinweg. Sie hilft, alle Daten unabhängig von der Quelle zu verbinden und Signale in einem zentralisierten Schema zu maximieren, was den ROI steigert. Die API ist sicher und nutzt Confidential Matching.

: Der Data Manager hilft Werbetreibenden, die Stärke ihres Daten-Setups zu verstehen und den ROI zu steigern, indem alle genutzt werden. Er ermöglicht die Verbindung von Datenquellen wie Website, CRM, physischen Geschäften und Apps und bietet personalisierte Anleitungen zur Optimierung der Datennutzung. Die ist für Datenpartner, Agenturen und Werbetreibende verfügbar und ermöglicht die Nutzung von First-Party-Daten über Google Ads Produkte hinweg. Sie hilft, alle Daten unabhängig von der Quelle zu verbinden und Signale in einem zentralisierten Schema zu maximieren, was den ROI steigert. Die API ist und nutzt Confidential Matching. Google Tag Gateway für Werbetreibende (Google tag gateway for advertisers) : Ermöglicht Werbetreibenden, ihre Tags über den eigenen Server ihrer Website auszuliefern. Dies verbessert die Leistung und Ausfallsicherheit der Messsignale und erhöht die Genauigkeit der Conversion-Daten, was Bidding, Kampagnenoptimierung und ROAS verbessert. Es bietet tiefere Einblicke in die Kampagnenleistung und Attribution. Werbetreibende, die das Gateway konfigurierten, sahen eine Steigerung der Signale um 11 % . Tags, die über das Gateway eingerichtet sind, erhalten standardmässig Confidential Computing .

: Ermöglicht Werbetreibenden, ihre Tags über den ihrer Website auszuliefern. Dies verbessert die und erhöht die Genauigkeit der Conversion-Daten, was Bidding, Kampagnenoptimierung und ROAS verbessert. Es bietet in die Kampagnenleistung und Attribution. Werbetreibende, die das Gateway konfigurierten, sahen eine . Tags, die über das Gateway eingerichtet sind, erhalten standardmässig . Vertrauliche Übereinstimmung (Confidential matching) : Transformiert die sichere Verwaltung von First-Party-Daten durch Unternehmen. Es verbindet First-Party-Daten sicher für Googles Mess- und Zielgruppenlösungen und isoliert die Verarbeitung in einer vertrauenswürdigen Ausführungsumgebung , sogar vor Google selbst. Diese Funktion wird bald auch für Google Tag Gateway, Enhanced Conversions und Nutzerdaten in Google Analytics verfügbar sein.

: Transformiert die sichere Verwaltung von First-Party-Daten durch Unternehmen. Es verbindet First-Party-Daten sicher für Googles Mess- und Zielgruppenlösungen und , sogar vor Google selbst. Diese Funktion wird bald auch für Google Tag Gateway, Enhanced Conversions und Nutzerdaten in Google Analytics verfügbar sein. Commerce Media Suite : Bietet bald neue Funktionen wie Closed-loop measurement . Händler, Marktplätze und Marken können genau sehen, wie Anzeigen zu tatsächlichen Verkäufen führen – online und bald auch offline – mit SKU- und Produktebene-Einblicken auf privacy-zentrische Weise.

: Bietet bald neue Funktionen wie . Händler, Marktplätze und Marken können genau sehen, wie Anzeigen zu tatsächlichen Verkäufen führen – online und bald auch offline – mit auf Weise. Messung von App-Installationen und Conversions für iOS (On-device conversion measurement using event data for iOS campaigns) : Eine Privacy-preserving Messlösung , die First-Party-Daten und nun auch App-Ereignisdaten verwendet, um die Leistung und Berichterstattung von iOS App-Kampagnen zu verbessern. Sie erhöht die beobachtbaren Conversions für bessere Berichterstattung und Optimierung, ohne dass benutzeridentifizierende Informationen das Gerät verlassen . Target ROAS Bidding für iOS-Kampagnen profitiert ebenfalls von AI-Modellverbesserungen.

: Eine , die First-Party-Daten und nun auch App-Ereignisdaten verwendet, um die Leistung und Berichterstattung von iOS App-Kampagnen zu verbessern. Sie erhöht die für bessere Berichterstattung und Optimierung, . Target ROAS Bidding für iOS-Kampagnen profitiert ebenfalls von AI-Modellverbesserungen. Messung von App-Installationen und Conversions aus Webkampagnen (Measure app installs and conversions from your web campaigns) : Ermöglicht die Berichterstattung, Messung und Attribution von App-Installationen und Conversions, die von Webkampagnen (Search, Shopping, Performance Max) generiert werden. Dies hilft Werbetreibenden zu sehen, wie Web- und App-Kampagnen zusammenarbeiten .

: Ermöglicht die Berichterstattung, Messung und Attribution von App-Installationen und Conversions, die von Webkampagnen (Search, Shopping, Performance Max) generiert werden. Dies hilft Werbetreibenden zu sehen, . Web + App Integrationen & W2AC Additional Inventory : Erleichtert die Schaffung nahtloser Web- und App-Customer Journeys durch die Integration von Web to App Connect in Google Ads Workflows. Werbetreibende, die Web to App Connect implementieren, steigern ihre Web-Conversions um das 2.8-fache . Die Verfügbarkeit von Web to App Connect wird auf neue Inventare und Formate erweitert (iOS Hotel Ads, DemandGen, YouTube), was einheitliches Deep Linking über Google-Inventare hinweg bietet.

: Erleichtert die Schaffung nahtloser Web- und App-Customer Journeys durch die Integration von in Google Ads Workflows. Werbetreibende, die Web to App Connect implementieren, steigern ihre Web-Conversions um das . Die Verfügbarkeit von Web to App Connect wird auf neue Inventare und Formate erweitert (iOS Hotel Ads, DemandGen, YouTube), was über Google-Inventare hinweg bietet. Agentic Capabilities (Google Analytics Expert) : KI-gestützte Funktionen umfassen einen Google Analytics Experten. Dieser bietet tiefere Einblicke und sofortige Antworten & Anleitungen , liefert personalisierte Einblicke und Trends und hilft bei der Datenexploration und effizienteren Navigation durch Google Analytics.

: KI-gestützte Funktionen umfassen einen Google Analytics Experten. Dieser bietet und , liefert personalisierte Einblicke und Trends und hilft bei der Datenexploration und effizienteren Navigation durch Google Analytics. Massgeschneiderte Wachstumsmöglichkeiten (Tailored growth opportunities): Im Merchant Center nutzt KI zur Analyse von Produkten und Leistungsdaten, um personalisierte Performance-Einblicke und Empfehlungen zur Optimierung des Produktfeeds zu geben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Messung des Werbeerfolgs durch diese Ankündigungen präziser, umfassender und datengesteuerter wird. Der starke Fokus liegt auf der Nutzung von First-Party-Daten und KI, der Verbesserung der kanalübergreifenden Attribution und der Gewährleistung von Datenschutz.

Hier auch ein Video dazu mit den wichtigsten News in nur 15 Minuten: